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اللواء باقري يستقبل قائد القوات البحرية العمانية

اللواء باقري يستقبل قائد القوات البحرية العمانية
الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

 استقبل رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية "اللواء محمد باقري" اليوم الاربعاء قائد القوات البحرية العمانية اللواء ركن بحري سيف بن ناصر الرحبي.

العالم - ايران

وأشار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري خلال استقباله قائد البحرية السلطانية العمانية اللواء سيف بن ناصر الرحبي إلى أهمية العلاقات العسكرية بين البلدين وقال: ان إيران وعمان تتمتعان بعلاقات عسكرية منذ فترة طويلة واليوم تتوسع هذه العلاقات في مختلف الاصعدة.

واشار اللواء باقري إلى العلاقات السياسية بين ايران وسلطنة عمان وقال ان سياسة البلدين منسقة تجاه الشؤون المتعلقة بأمن المنطقة والمسائل الأخرى.

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة: إن مضيق هرمز وبحر عمان كمنطقة مشتركة لكلا البلدين له أهمية حيوية ويعتبر أحد مجالات التعاون الوثيق بينهما.

وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتخذ خطوات لتطوير العلاقات مع دول الجوار ، ولهذا السبب لا نضع أي قيود على تمتين العلاقات مع هذه الدول خاصة العلاقات بين القوات المسلحة الايرانية والعمانية.

وأكد ان للجمهورية الإسلامية قدرات كبيرة، خاصة في مجال الصناعة الدفاعية والعسكرية ، ولا توجد قيود على تعزيز العلاقات في هذا المجال

واشار الى تواجد الأجانب في المنطقة وقال: لاشك ان تواجد الأجانب في المنطقة ليس له أي تأثير سوى انعدام الأمن ملفتا ان توسيع العلاقات العسكرية بين إيران وسلطنة عمان يخدم مصالح شعوب المنطقة خاصة شعوب البلدين.

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