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مصادر فلسطينية: الاحتلال يفرج عن النائب الشيخ نايف الرجوب بعد اعتقاله من منزله بالخليل الليلة الماضية

الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

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