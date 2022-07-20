الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢
١٠:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

امير عبداللهيان يلتقي نظيره السوري في طهران

امير عبداللهيان يلتقي نظيره السوري في طهران
الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

 التقى وزير الخارجية الايراني حسين اميداللهيان اليوم الاربعاء نظيره السوري فيصل المقداد في مبني الخارجية الايرانية بطهران.

العالم - ايران

ووصل المقداد ليلة الثلاثاء الى طهران تلبية لدعوة من اميرعبداللهيان.
يتبع..

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

وزير الخارجية السوري يتوجه إلى طهران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البرلمان السريلانكي ينتخب رئيسا جديدا للبلاد

العراق يشهد غدا في ارتفاع درجات الحرارة

الغنوشي یعلن حصوله على البراءة بعد 10 ساعات من التحقيق معه بقضية "نماء"

سوريا والصين توقعان رسالة متبادلة في هذا المجال

مسؤولون بحرينيون يجتمعون بقيادة الأسطول الخامس الأمريكي

العامري: التسريبات التي يتم بثها نموذج للاعلام المنحط