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شاهد.. العنصرية الغربية تفرز تحالفات دولية جديدة

الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

أكد الكاتب والباحث السياسي د. محمد نورالدين ان العنصرية الغربية تجاه روسيا ساهمت في التقريب بين الدول المستهدفة من قبل السياسات الغربية.

العالم - خاص بالعالم

وقال نورالدين في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان روسيا كانت تتوقع حسم الحرب في اوكرانيا اسرع مما استغرقته من مدة حتی الان، لكنها تفاجأت بالموقف الغربي والحصار والعقوبات الغربية عليها.

وأضاف نورالدين ان العنصرية الغربية في الحرب الروسية علی اوكرانيا تجلت في نوع جديد من عنصرية البيض ضد بعض الامم ورأت ان اميركا واوروبا هم الحضارة وغيرهم حتی روسيا والصين والدول العربية هم دول متخلفة.

وأكد ان هذه النظرة ساهمت في التقريب بين الدول التي تشعر انها مستهدفة من قبل السياسات الغربية وعلی رأس هذه الدول المتقاربة مع روسيا هما ايران والصين.

هذا وانعقدت مساء الثلاثاء القمة الثلاثية لرؤساء إيران وروسيا وتركيا في العاصمة الايرانية طهران، حيث دارت اعمال قمة أستانا السابعة باستضافة الرئيس الايراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعة المؤتمرات بطهران.

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