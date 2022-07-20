مشعل: التطبيع شر مستطير ويجب مواجهته بكل الوسائل

العالم - فلسطين

وطالب مشعل، خلال كلمة له في أمسية شبابية حضرها نخبة شبابية من أربعين دولة إسلامية، ضمن ملتقى طلائع شباب العالم الإسلامي الأول، الذي أقيم في إسطنبول، شباب الأمة بالنهوض بأوطانهم، وحمل هموم شعوبهم، بجانب شراكتهم في مقاومة العدو الصهيوني، واستعادة القدس وفلسطين، باعتبارها قضية الأمة المركزية.

ونصح "مشعل" الأحزاب الحاكمة والفاعلة في الدول العربية والإسلامية ببناء شراكات داخل الوطن الواحد، "ما من شأنه تحقيق المصلحة للجميع، وقطع الطريق على التدخلات الخارجية".

ودعاهم إلى فتح البوابات للتواصل، والانفتاح على الآخر، والحكمة في التعامل مع الخلافات، وتفكيك الأزمات.

ورفض "مشعل" "ازدواجية المعايير التي تجلت لدى الغرب، وفضحتها الأزمة الأوكرانية، من حيث تعاملهم مع اللاجئين، ومع قضية المقاومة، فقد وصفوا الأوكرانيين بالمقاومين، أما نحن فوضعونا على قوائم الإرهاب"، وفق قوله.

وعبر "مشعل عن اعتزاز حركة حماس بأمتها، وحرصها على أمنها واستقرارها ووحدتها، وقال إن "الحركة تجتهد في مسيرة عملها، ومقاومتها للاحتلال الصهيوني على تطوير قدراتها وإمكاناتها بما يحقق مشروعها في التحرير، وعلى التوازن بين المبادئ والمصالح، والتمسك بهويتها وقيمها".

وأشار إلى أن "حماس ليست معصومة، وهي تصيب وتخطئ، وتتعلم من أخطائها، وتصوّب نفسها، وتطوّر عملها".

وعلى هامش الأمسية، ناقش مشعل مع النخب الشبابية مجموعة من المحاور السياسية والفكرية والقيادية والتربوية، موجهاً لهم مجموعة من النصائح كي تكون لهم عونا في طريقهم الريادي.