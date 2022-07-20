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عبداللهيان : هدف ايران بناء سورية قوية ومستقرة من دون تدخلات أجنبية

عبداللهيان : هدف ايران بناء سورية قوية ومستقرة من دون تدخلات أجنبية
الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان انه ناقش إعادة بناء سوريا وعودة النازحين السيد المقداد مضيفا ان هدف الجمهورية الإسلامية بناء سورية قوية ومستقرة من دون تدخلات أجنبية .

العالم - ايران

وفي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري فيصل المقداد لفت عبداللهيان الى ان وجود الجماعات المسلحة والإرهابيين في شمال سوريا يقلقنا ويقلق حلفاءنا وتابع : القمة الثلاثية سعت لإبعاد سورية عن شبح الحرب المجدد الذي كان يلقي بظلاله على حدودها الشمالية .

من جانبه قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اننا مرتاحون للجهود التي بذلتها القمة الثلاثية بهدف الحفاظ على وحدة أرض واستقرار سوريا واضاف : لا ينفع تركيا أو غيرها أن تخترق الحدود لفرض مناطق آمنة لأن هذا يخل بعلاقة البلدين وأمن المنطقة .

يتبع ..

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