عبداللهيان : هدف ايران بناء سورية قوية ومستقرة من دون تدخلات أجنبية

العالم - ايران

وفي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري فيصل المقداد لفت عبداللهيان الى ان وجود الجماعات المسلحة والإرهابيين في شمال سوريا يقلقنا ويقلق حلفاءنا وتابع : القمة الثلاثية سعت لإبعاد سورية عن شبح الحرب المجدد الذي كان يلقي بظلاله على حدودها الشمالية .

من جانبه قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اننا مرتاحون للجهود التي بذلتها القمة الثلاثية بهدف الحفاظ على وحدة أرض واستقرار سوريا واضاف : لا ينفع تركيا أو غيرها أن تخترق الحدود لفرض مناطق آمنة لأن هذا يخل بعلاقة البلدين وأمن المنطقة .

يتبع ..