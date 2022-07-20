أميركا: روسيا تمهد الطريق لضم أراض أوكرانية

العالم - خاص بالعالم

البيت الابيض يواصل هجومه على روسيا، وكان اخرها اتهام موسكو بالتمهيد لضم أراض أوكرانية وتنصيب مسؤولين غير شرعيين ليكونوا وكلاء لها في تلك المناطق. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الاميركي جون كيربي، ان موسكو تستعد لاعتماد الروبل عملة رسمية في تلك المناطق واجبار السكان على التقدم بطلب الحصول على الجنسية.

واضاف ان ما يجري هو الأسلوب ذاته الذي استخدمته روسيا في عام 2014 عندما أعلنت ضم شبه جزيرة القرم اليها. واشار كيربي الى ان الولايات المتحدة ستعلن في الأيام القليلة المقبلة عن حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا.

وقال: إن واشنطن ستفرض عقوبات على الأشخاص الذين سيعملون مسؤولين بالوكالة عن روسيا. ونتوقع أن يحاول هؤلاء الوكلاء إجراء استفتاءات زائفة تسعى لإضفاء الشرعية على السيطرة الروسية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اكد ان موسكو لا ترى أي رغبة من جانب أوكرانيا للوفاء بشروط اتفاق السلام الأولي الذي ابرم في اذار/ مارس الماضي. وأضاف أن

السعودية والإمارات تعرضان الوساطة بين روسيا وأوكرانيا. وذلك بعد ان قال ان جميع القضايا المتعلقة بشحنات الحبوب لم تُحل بعد، رغم تأكيده وجود تحركات ايجابية بهذا الخصوص.

عسكريا هزت سلسلة انفجارات عنيفة مقاطعة خاركيف شمالي شرقي أوكرانيا. وفي خيرسون جنوبي شرقي البلاد اعلن المسؤولون هناك والموالون لموسكو ان القوات الأوكرانية قصفت جسرا رئيسيا في الأراضي التي استولت عليها روسيا بصواريخ هيمارس التي زودتها بها الولايات المتحدة.