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البخيتي يعلق على رفع إمام الحرم المکي نجمة 'إسرائيل'

البخيتي يعلق على رفع إمام الحرم المکي نجمة 'إسرائيل'
الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

علق عضو المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن ومحافظ محافظة ذمار محمد ناصر البخيتي، على ارتداء إمام الحرم المكي، عادل الكلباني، ملابس عليها نجمة كيان الإحتلال، وظهوره بإطلالة صادمة من إمام أطهر بقاع العالم.

العالم- اليمن

وقال البخيتي في تدوينة على (تويتر): "إرتداء عادل الكلباني ملابس تحمل العلم الأمريكي ونجمة اسرائيل ليس تصرفاً فردياً بل سياسة ممنهجة يقودها محمد بن سلمان".

وأضاف أن "ارتداء الكلباني لنجمة اسرائيل يؤكد سعي النظام السعودي لصهينة المجتمع".

وكان الكلباني صدم ملايين المسلمين، بتشبهه باليهود من سائقي الدراجات النارية المتسكعين في جماعات الشوارع بالمدن الأمريكية، من خلال ارتدائه "تي شرت" وصدرية عليها شعارات كالتي يرتديها أفراد العصابات، بالاضافة إلى بنطلون جينز وهو يقود دراجة نارية.

واعتبر ناشطون ظهور الكلباني بتلك الصورة يعبر عن مباركته لتوجهات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الانفتاح على حساب وقار الداعية وقيم وتقاليد المجتمع.

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