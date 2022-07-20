البخيتي يعلق على رفع إمام الحرم المکي نجمة 'إسرائيل'

العالم- اليمن

وقال البخيتي في تدوينة على (تويتر): "إرتداء عادل الكلباني ملابس تحمل العلم الأمريكي ونجمة اسرائيل ليس تصرفاً فردياً بل سياسة ممنهجة يقودها محمد بن سلمان".

وأضاف أن "ارتداء الكلباني لنجمة اسرائيل يؤكد سعي النظام السعودي لصهينة المجتمع".

وكان الكلباني صدم ملايين المسلمين، بتشبهه باليهود من سائقي الدراجات النارية المتسكعين في جماعات الشوارع بالمدن الأمريكية، من خلال ارتدائه "تي شرت" وصدرية عليها شعارات كالتي يرتديها أفراد العصابات، بالاضافة إلى بنطلون جينز وهو يقود دراجة نارية.

واعتبر ناشطون ظهور الكلباني بتلك الصورة يعبر عن مباركته لتوجهات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الانفتاح على حساب وقار الداعية وقيم وتقاليد المجتمع.