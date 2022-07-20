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عباس لماكرون: لا بد من توقف سرطان الاستيطان لتحقيق 'السلام'

عباس لماكرون: لا بد من توقف سرطان الاستيطان لتحقيق 'السلام'
الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

أشاد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الأربعاء، بما وصفها "مواقف فرنسا الداعمة لحل الدولتين" بخصوص القضية الفلسطينية.

العالم- فلسطين

وقال عباس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون، في العاصمة الفرنسية باريس، "نعول على دور الرئيس ماكرون في إطلاق المبادرات والتحركات الضرورية لدفع جهود السلام في منطقتنا للأمام، بالتعاون مع الجهات الأوروبية والعربية المعنية".

وأبدى رئيس السلطة الفلسطينية "الاستعداد للعمل مع فرنسا من أجل تحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية، وبما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين على حدود 1967، وبما فيها شرقي القدس كعاصمة للسلطة"، بحسب تعبيره.

وأكد عباس "ضرورة التوقف عن الأعمال الأحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، وعلى رأسها الاستيطان غير القانوني، والتوجه نحو تطبيق الاتفاقيات الموقعة تمهيدا للانتقال للأفق السياسي، الذي يستند إلى حل الدولتين على حدود 1967 ووفق قرارات الشرعية الدولية، لتعيش جميع دول المنطقة بأمن وسلام وحسن جوار"، حسب قوله.

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