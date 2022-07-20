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مصادر عراقية: مقتل وجرح عشرات السياح في قصف مدفعي تركي استهدف احد المصايف شمال العراق

الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

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قتلى وجرحى في قصف مدفعي تركي شمال العراق

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