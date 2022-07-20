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هجوم يستهدف دورية لمليشيا الانتقالي بعدن

هجوم يستهدف دورية لمليشيا الانتقالي بعدن
الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

أصيب 3 عناصر من ميليشيا الانتقالي، الأربعاء، بهجوم استهدف طقم شرطة بعدن، جنوبي اليمن.

العالم- اليمن

وأفادت مصادر امنية بأن مسلحين وصفتهم بـ"الخارجين عن القانون" استهدفوا طقما تابعا للفصيل الأمني الذي يدير مديرية دارسعد خلال قيامه بتعقب متفجرات، ما اسفر عن إصابة 3 من الجنود وتدمير الطقم.

وأشارت المصادر إلى تمكن هذا الفصيل من ضبط المهاجيم وارسالهم للنيابة.

وتشهد مديرية دارسعد صراعات بين اكثر من فصيل في عدن.

وشهدت المديرية الحدودية بين لحج وعدن مؤخرا اشتباكات وهجمات متبادلة بين الحزام الأمن وفصيل مدير الأمن مصلح الذرحاني.

كما خاض الذرحاني مواجهات مع العمالقة على خلفية رفع اعلام اليمن.

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