ايران تسعى لزيادة التبادل التجاري مع جيرانها ودول شرق آسيا الى 100 مليار دولار سنويا

العالم - ايران

واعتبر محسن زنكنه زيارة رؤساء دول مختلفة، من بينها روسيا وتركيا الى إيران من أبرز معالم استراتيجية الحكومة الايرانية في الدبلوماسية السياسية والاقتصادية.

وقال: منذ بداية الحكومة الثالثة عشرة ، شهدنا زيارات رؤساء دول مختلفة الى إيران، وهو مؤشر على عزم الحكومة على تعزيز وتطوير العلاقات مع دول الجوار ودول جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، والتي تعتبر نقطة تحول في السياسة الخارجية الايرانية.

وتابع عضو مجلس الشورى الاسلامي إن الجمهورية الإسلامية الايرانية حققت تقدمًا مهمًا في التفاعل مع دول شرق آسيا، ولا سيما الصين كواحدة من أكبر القوى العالمية، وعززت علاقاتها مع روسيا، وهذا النهج يوفر القدرة والإمكانية لزيادة الصادرات.

وأشار إلى الاستفادة من الاتفاقيات الدولية بما فيها شنغهاي، وقال يمكن للحكومة الثالثة عشرة ، من خلال مواصلة عملية الاهتمام بجيرانها وشرق آسيا، زيادة قيمة صفقاتها التجارية من 53 مليار دولار إلى 100 مليار دولار سنويا.