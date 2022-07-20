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المقداد: أي اعتداء تركي على سوريا يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة

المقداد: أي اعتداء تركي على سوريا يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة
الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية السوري "فيصل المقداد"، ان أي اعتداء تركي على الأراضي السورية وإقامة ما يسمى "منطقة آمنة" يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة.

العالم - ايران

واضاف المقداد خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الاربعاء بطهران مع وزير الخارجية (الايراني) حسين أمير عبد اللهيان : نحن نرفض سياسات التتريك والتدخلات التركية في شؤون سوريا، وعلى جميع القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير شرعي الخروج من الأراضي السورية.

وتابع : مرتاحون للجهود التي بذلها أصدقاء سوريا في إيران للخروج ببيان متوازن في قمة أستانا، يؤكد على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.

وقال الوزير السوري : ان قوات الاحتلال الأمريكي تواصل نهب الثروات السورية بالتعاون مع أدواتها من الميليشيات الانفصالية..وعلى هذه الميليشيات عدم الاستقواء بالأجنبي والعودة إلى الوطن.

واستطرد : على من يرتبطون بالأمريكيين عدم إعطاء تركيا أي غطاء لتبرير غزوها للأراضي السوري؛ حسب ما ورد في وكالة سانا السورية للانباء.

وصرح المقداد : ان العقوبات التي يفرضها الغرب على الدول التي تعارض سياساته تتناقض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة صفحة هيمنة الغرب على العالم طويت.

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المقداد: أي اعتداء تركي على سوريا يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة

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