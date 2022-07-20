الاحتلال يستهدف الصيادين والأراضي الزراعية في غزة

العالم-فلسطين

وقالت مصادر محلية في غزة إن زوارق الاحتلال طاردت مراكب الصيادين العاملة في عدة نقاط في بحر شمال غزة، وسط إطلاق للنار وقنابل الغاز المسيل للدموع، وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال المتمركزين داخل ما يسمى موقعي "كيسوفيم العسكري والأحراش"، فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة القرارة وأجبروا المزارعين على ترك مزارعهم والانسحاب منها.

يذكر أن قوات الاحتلال المتمركزة على طول السياج الفاصل شمال وشرق القطاع تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام، كما تستهدف البحرية الإسرائيلية يوميا الصيادين في بحر قطاع غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.