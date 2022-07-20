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لقاء سوري أرميني لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين

لقاء سوري أرميني لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين
الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الاقتصاد الأرميني فاهان كيروبيان مع سفيرة سورية في أرمينيا الدكتورة نورا أريسيان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة.

العالم - سوريا

وخلال لقاء بين الجانبين أكدت أريسيان أن سورية وبقطاعيها العام والخاص مهتمة بالارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستوى علاقات الصداقة التاريخية القائمة بين البلدين لافتة إلى أن زيارة رجال الأعمال السوريين المقررة إلى أرمينيا خلال العام الجاري تصب في هذا الاتجاه.

بدوره أعرب وزير الاقتصاد الأرميني عن استعداده لدعم تعزيز الروابط بين رجال الأعمال الأرمينيين والسوريين.

وتناول اللقاء المسائل المتعلقة بتنظيم وعقد جلسة اللجنة الحكومية المشتركة السورية الأرمينية.

حضر اللقاء الملحق في السفارة السورية في يريفان أحمد العذبه.

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لقاء سوري أرميني لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين