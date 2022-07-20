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أردوغان: يجب على القوات الأمريكية مغادرة شرقي الفرات

أردوغان: يجب على القوات الأمريكية مغادرة شرقي الفرات
الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء أنه يجب على القوات الأمريكية أن تغادر مناطق شرق الفرات في سوريا.

العالم - ترکیا

جاء ذلك في تصحيح نشرته "الأناضول" بعد أن نقلت عن أردوغان أنه أعلن عن مغادرة القوات الأمريكية مناطق شرق الفرات حاليا.

وأضاف أردوغان في تصريحات اليوم الأربعاء: "نريد أن تكون روسيا وإيران معنا في مكافحة التنظيمات الإرهابية على بعد 30 كم من الحدود الجنوبية لتركيا، وعليهما إمدادنا بالدعم اللازم".

وأكد الرئيس التركي أن "ملف العملية (العسكرية) الجديدة شمالي سوريا سيظل مدرجا على أجندتنا إلى حين تبديد مخاوفنا المتعلقة بأمننا القومي".

وتابع أن "التنظيم الإرهابي يعتقد عبثا أنه قادر على خداع الجيش التركي من خلال رفع علم النظام (السوري)" في شمال البلاد.

وكان قائد الثورة الإسلامية حذر خلال استقباله أردوغان أمس الثلاثاء في طهران قبيل القمة الروسية الإيرانية التركية بشأن سوريا، من أن "أي هجوم عسكري في شمال سوريا سيضر بالتأكيد بتركيا وسوريا والمنطقة بأكملها ويفيد الإرهابيين".

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