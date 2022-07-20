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بغداد مُنددة بقصف دهوك: سنتخذ أعلى مستويات الرد الدبلوماسي

بغداد مُنددة بقصف دهوك: سنتخذ أعلى مستويات الرد الدبلوماسي
الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

أدانت الحكومة العراقية وبأشد العبارات، اليوم الأربعاء، القصف الذي استهدف منتجعاً سياحياً في مدينة زاخو، اليوم الأربعاء الموافق 2022/7/20، فيما أكدت إنها ستتخذ أعلى مستويات الرد الدبلوماسي.

العالم - العراق
وقال بيان لوزارة الخارجية إن "هذه المواقف تمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق، وتهديدا واضحا للآمنين من المدنيين، الذين استشهد عدد منهم وجرح آخرون جراء هذا الفعل".
وأضافت، أن "هذا الاعتداء يعد استهدافا لأمن العراق واستقرار شعبه، وإذ نؤكد رفضنا القاطع لهذه الانتهاكات التي تخالف المواثيق والقوانين الدولية، نشير إلى أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين وعضوية عدد من القادة الأمنيين، بهدف الوقوف على تفاصيل دقيقة حول الطرف المعني بالاستهداف".
وتابع البيان أنه "سيتم اتخاذ أعلى مستويات الرد الدبلوماسي، بدءا من اللجوء إلى مجلس الأمن وكذلك اعتماد كافة الاجراءات الأخرى المقررة في هذا الشأن".

بدوره دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الحكومة إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في حادثة القصف في دهوك.
وقال الحلبوسي بتغريدة على حسابه بموقع (تويتر): "لا ينبغي أن يكون العراق ساحةً مفتوحةً لتصفية الحسابات الإقليمية والصراعات الخارجية، ويدفع لأجلها العراقيون فواتير الدماء بلا طائل".
وأضاف "ندعو الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق، واعتماد كلِّ السبل؛ لحفظ البلاد، وحماية أبناء الشعب".
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، استشهاد 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين جراء قصف مدفعي عنيف على أحد مصايف مدينة دهوك.

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