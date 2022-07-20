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الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الأرجنتيني في طهران

الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الأرجنتيني في طهران
الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

استدعت الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء القائم بالأعمال المؤقت للأرجنتين في طهران احتجاجا على القيود المفروضة على 5 مواطنين من طاقم الطائرة الفنزويلية.

العالم - ايران

وفي وقت سابق، كانت وسائل إعلام إسبانية قد نقلت عن وزير الأمن الأرجنتيني، انه تم حجز طائرة بوينغ 747 تابعة لشركة "ماهان إيرلاينز"، مؤجرة لفنزويلا، بأمر من امريكا، ومصادرة جوازات سفر أفراد طاقمها الإيرانيين الخمسة.

من جهته قال مدير العلاقات العامة بشركة "ماهان ايرلاينز" إن الطائرة المصادرة في الأرجنتين مملوكة لفنزويلا، وليس لها أي علاقة بخطوط "ماهان" الجوية.

وأضاف أمير حسين ذوالأنواري في مقابلة مع وكالة أنباء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، إن هذه الطائرة تم تسليمها إلى شركة طيران فنزويلية منذ أكثر من عام وليس لها أي علاقة ملكية بخطوط ماهان الجوية.

وفيما يتعلق باحتجاز طاقم هذه الشركة، قال إنه إذا كان احتجاز طاقم الشركة صحيحا أيضا، فلا يمكن أن يكون له أي صلة بشركة ماهان، لأن الطائرة مؤجرة للخطوط الجوية الفنزويلية ولا تمت بصلة لخطوط ماهان الجوية.

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الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الأرجنتيني في طهران