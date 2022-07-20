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بوتين: نظام عالمي جديد يتطوّر.. والغرب غير قادر على تقديم نموذجه

بوتين: نظام عالمي جديد يتطوّر.. والغرب غير قادر على تقديم نموذجه
الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إنّ الغرب يبدو "غير قادر على تقديم نموذج للمستقبل"، وأنّ بديلاً له "أكثر عدالة" يتمّ تشكيله اليوم، بينما "ينتقل التاريخ العالمي إلى مرحلة جديدة يمكن فيها فقط للدول ذات السيادة الحقيقية إظهار ديناميكيات نمو عالية".

العالم - روسيا

وأشار بوتين من موسكو إلى وجود "انطباعات تتبلور حول عدم مقدرة الغرب، ببساطة، أن يقدّم نموذجاً خاصاً به للمستقبل".

وشدّد على أنّ "نموذج الهيمنة الكاملة لـما يسمى بـالمليار الذهبي أمر غير عادل"، مشيراً إلى "التغييرات الكبرى التي تحدث الآن في العالم، والتي لا رجعة فيها".

وأكد أنه "يجري، على الصعيدين الوطني والعالمي، تطوير أسس ومبادئ نظام عالمي متناغم، وأكثر عدلاً وتوجهاً اجتماعياً وأمناً، كبديل للنظام الحالي".

وأضاف الرئيس الروسي، في كلمته، اليوم الأربعاء، في منتدى "أفكار قوية للعصر الجديد" أنه "بغض النظر عن مدى سعي الغرب، وما يسمى بالنخب فوق الوطنية، للحفاظ على النظام الحالي، تحلّ حقبة جديدة قادمة، ومرحلة جديدة في تاريخ العالم".

وتابع: "فقط الدول ذات السيادة الحقيقية يمكن أن تضمن ديناميكيات نمو عالية، وأن تصبح مثالاً للآخرين في معايير الحياة ونوعيتها، وحماية القيم التقليدية والمثل الإنسانية العليا، ونماذج التنمية التي لا يتحول فيها الإنسان إلى وسيلة بل يصبح الهدف الأعلى"، لافتاً إلى أن "التحولات الثورية تكتسب الزخم والقوة أكثر فأكثر".

وقال بوتين: "طبعاً، لا رجعة في هذه التغييرات الهائلة"، موضحاً ذلك بأنّ "النظام العالمي أحادي القطب، الذي كان قائماً حتى الآن، بات بطبيعته عائقاً لتطوّر الحضارة".

وكان بوتين عاد من قمة ثلاثية شارك فيها، أمس الإثنين، مع نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي، والتركي رجب طيب إردوغان، وتخللتها اتفاقات استراتيجية على مستوى التعاون السياسي والتجاري.

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