شاهد.. لابيد يجدد قرار اطلاق النار مباشرة ضد الفلسطينيين

العالم - الاحتلال

تجدد للعمليات الفلسطينية الفردية والتي تأتي كرد على اجراءات الاحتلال المتواصلة ضد الفلسطينين اخرها عملية الحافلة والتي ادت اصابة اصابة مستوطن بجراح خطيرة واصابة المنفذ بعد اطلاق النار عليه من قبل صحفي اسرائيلي شرطة الاحتلال عززت من تواجدها الامني داخل المراكز التجارية ومحطات الحافلات وداخل وبمحيط القدس المحتلة.

رئيس حكومة الاحتلال لتصريف الاعمال جدد الضوء الاخضر لما يعرف بقائد شرطة الاحتلال بإطلاق النار بشكل فوري على كل فلسطيني بذريعة أنه يشكل خطر على المستوطنين أي تنفيذ الاعدامات الميدانية بحق الفلسطينين.

وأشارت المصادر الامنية للاحتلال بأنه الفترة القادمة ستشهد تصاعد وتوتر أمني على مختلف الجبهات الداخلية للكيان والجنوبية مع قطاع غزة والشماليه عند الحدود مع لبنان وذلك على ذمة تلك المصادر الامنية للاحتلال.

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