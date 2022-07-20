الملك الأردني: نتواصل مع سورية وروسيا بشأن 'المخاطر الأمنية' على الحدود الشمالية

العالم-الاردن

وتطرق ملك الأردن خلال لقائه اليوم، ولي العهد، شيوخا ووجهاء وممثلين عن المجتمع المحلي في البادية الشمالية، إلى ما اسماها "التحديات الأمنية التي يواجهها الأردن على حدوده الشمالية"، قائلا أن "الجيش الأردني والأجهزة الأمنية بالمرصاد لأي تهديد قد يحيط بالوطن، وإن التعليمات واضحة بهذا الشأن وخط أحمر لا يمكن التهاون فيها"، بحسب تعبيره.

وحول قمة جدة التي عقدت السبت الماضي في السعودية، أعرب العاهل الأردني عن ارتياحه للأجواء الإيجابية التي لمسها خلال القمة، والتي وصفها بالناجحة، مشيرا إلى حرص القادة العرب على مواصلة التنسيق والتشاور بخصوص القضايا العربية والمنطقة، حسب تعبيره.

وعرّج ملك الأردن على رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت أخيراً بمشاركة القطاع الخاص، مبيناً أن هنالك جهودا لجذب المزيد من الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية، خاصة ضمن فرص التعاون الإقليمي مع الأشقاء.

ويشهد الاردن اوضاعا اقتصادية صعبة واحتجاجات على سوء الاوضاع المعيشية.