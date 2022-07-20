ايران لا تحتاج أحد ولن تستأذن أحد لتحقيق اهدافها التنموية

العالم - ايران

وبيّن مساعد رئيس الجمهورية، ان الاطراف الغربيين كانوا قد زعموا بانهم قادرين على اقصاء ايران وتحقيق مآربهم عبر استخدام سياسة الضغوط القصوى، كما وجهوا رزمة من التهم بهدف تقويض نشاطاتنا وارباك مسيرتنا التقدمية"؛ مبينا ان مخططات هؤلاء ضد برنامج ايران النووي باءت بالفشل اليوم.

وأضاف : "ان موقف ايران الحازم بِشان كاميرات المراقبة، غير مسار الغوغاء والجدل ضد البلاد الى شكل اخر؛ ذلك ان هذه الكاميرات كانت بمثابة اداة في متناول يد الغرب الى الابد، لكنها خرجت عن سيطرتهم اليوم".

وبشأن المفاوضات المتعلقة بخطة العمل المشترك الشاملة، اوضح رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية، ان هذا الاتفاق ابرم لازالة الشكوك حول النشاطات النووية، لكن الاطراف الغربية ذاتها تنصلت عن الوفاء بهذه التعهدات، بل انسحبت من الاتفاق النووي ومع ذلك تتوعد وتهدد ايران.

وفي اشارة الى التهم التي وجهتها الوكالة الدولية للطاقة الغربية الى البرنامج النووي الايراني السلمي، قال اسلامي: "ان ذلك ليس بالامر الجديد بل يعيد للكرة المزاعم التي تتالت على مدى 20 عاما وكان من المقرر ان تغلق ملفاتها بتوقيع الاتفاق النووي، لكنه لم يحصل".

وأردف: "ان الغرب يسعى فيما يخص الطاقة النووية، لتضييق الخناق على ايران، اكثر مما كانت عليه قبل توقيع خطة العمل المشترك الشاملة الاتفاق النووي".