الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢
٠٦:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

ايران لا تحتاج أحد ولن تستأذن أحد لتحقيق اهدافها التنموية

ايران لا تحتاج أحد ولن تستأذن أحد لتحقيق اهدافها التنموية
الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

قال رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية، محمد اسلامي، اليوم الأربعاء في تصريح لـ وكالة مهر للأنباء، خلال اللقاء مع كبار مسؤولي المنظمة الايرانية للطاقة النووية، عن ارتياحه نظرا للانجازات المحلية المشرفة والتي تزيد البلاد قوة وصلابة في مجال التكنولوجيا النووية، مضيفاً ان هذه النجاحات ادت الى تغيير لهجة الغرب مع ايران، لاننا اخذنا بزمام القوة، ولم يعد ذلك مجرد شعار اليوم".

العالم - ايران

وبيّن مساعد رئيس الجمهورية، ان الاطراف الغربيين كانوا قد زعموا بانهم قادرين على اقصاء ايران وتحقيق مآربهم عبر استخدام سياسة الضغوط القصوى، كما وجهوا رزمة من التهم بهدف تقويض نشاطاتنا وارباك مسيرتنا التقدمية"؛ مبينا ان مخططات هؤلاء ضد برنامج ايران النووي باءت بالفشل اليوم.

وأضاف : "ان موقف ايران الحازم بِشان كاميرات المراقبة، غير مسار الغوغاء والجدل ضد البلاد الى شكل اخر؛ ذلك ان هذه الكاميرات كانت بمثابة اداة في متناول يد الغرب الى الابد، لكنها خرجت عن سيطرتهم اليوم".

وبشأن المفاوضات المتعلقة بخطة العمل المشترك الشاملة، اوضح رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية، ان هذا الاتفاق ابرم لازالة الشكوك حول النشاطات النووية، لكن الاطراف الغربية ذاتها تنصلت عن الوفاء بهذه التعهدات، بل انسحبت من الاتفاق النووي ومع ذلك تتوعد وتهدد ايران.

وفي اشارة الى التهم التي وجهتها الوكالة الدولية للطاقة الغربية الى البرنامج النووي الايراني السلمي، قال اسلامي: "ان ذلك ليس بالامر الجديد بل يعيد للكرة المزاعم التي تتالت على مدى 20 عاما وكان من المقرر ان تغلق ملفاتها بتوقيع الاتفاق النووي، لكنه لم يحصل".

وأردف: "ان الغرب يسعى فيما يخص الطاقة النووية، لتضييق الخناق على ايران، اكثر مما كانت عليه قبل توقيع خطة العمل المشترك الشاملة الاتفاق النووي".

تصنيف :

روابط ذات صلة

مسؤول اميركي: لقد شاهدنا بأعيننا قوة المسيرات الايرانية

الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الأرجنتيني في طهران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مستوطنون ينصبون خياما على أراضي الفلسطينيين شرق الخليل

الإطار التنسيقي في العراق يطالب بموقف حازم بشأن القصف التركي

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. هدنة اليمن وخروقات تحالف العدوان والعملية العسكرية الروسية في دونباس

العنصرية الغربية ضد روسيا وحدتها مع ايران والصين

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 20-07-2022

رئيسي: من الضروري أن يسيطر الجيش السوري على كل حدود هذا البلد