شاهد.. ناشطون يتظاهرون ضد بناء بؤرة استيطانية في حلحول

العالم-فلسطين

ووصف أعضاء حركتي "محاربون من أجل السلام" و"أمهات ضد العنف"، إقدام المستوطنين على بناء عدد من البؤر الاستيطانية الجديدة بالضفة الغربية بـ "جريمة حرب".

وذكرت مصادر من بين المنددين بالاستيطان، أن قوات الاحتلال التي تواجدت في مكان المظاهرة، اعتدت على إحدى "الأمهات" وقام أحد الضباط بدفعها قبل أن يتم اعتقالها ونقلها في سيارة للشرطة ومن ثم في جيب عسكري، في الوقت الذي لم تعتقِل فيه الشرطة أي مستوطن من الذين تجمعوا لإقامة البؤرة الاستيطانية.

وكثفت الشرطة قوات الاحتلال من تواجدها في المنطقة التي ينوي المستوطنون بناء بؤرة جديدة فيها بالقرب من بلدة حلحول.