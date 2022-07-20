الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢
٠٦:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. ناشطون يتظاهرون ضد بناء بؤرة استيطانية في حلحول

الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

تظاهر ناشطون إسرائيليون مناهضون للاستيطان، الأربعاء، في بلدة حلحول شمال الخليل، ونصبوا حاجزا في الطريق المؤدي إلى التلة التي ينوي المستوطنون إقامة بؤرة استيطانية جديدة عليها تحت اسم "معاليه حلحول".

العالم-فلسطين

ووصف أعضاء حركتي "محاربون من أجل السلام" و"أمهات ضد العنف"، إقدام المستوطنين على بناء عدد من البؤر الاستيطانية الجديدة بالضفة الغربية بـ "جريمة حرب".

وذكرت مصادر من بين المنددين بالاستيطان، أن قوات الاحتلال التي تواجدت في مكان المظاهرة، اعتدت على إحدى "الأمهات" وقام أحد الضباط بدفعها قبل أن يتم اعتقالها ونقلها في سيارة للشرطة ومن ثم في جيب عسكري، في الوقت الذي لم تعتقِل فيه الشرطة أي مستوطن من الذين تجمعوا لإقامة البؤرة الاستيطانية.

وكثفت الشرطة قوات الاحتلال من تواجدها في المنطقة التي ينوي المستوطنون بناء بؤرة جديدة فيها بالقرب من بلدة حلحول.

تصنيف :

روابط ذات صلة

حركة الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد محمود أبو عيهور من الخليل

إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في مواجهات حلحول بشمال الخليل

اعتقال شقيقين فلسطينيين من بلدة حلحول شمال الخليل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مستوطنون ينصبون خياما على أراضي الفلسطينيين شرق الخليل

الإطار التنسيقي في العراق يطالب بموقف حازم بشأن القصف التركي

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. هدنة اليمن وخروقات تحالف العدوان والعملية العسكرية الروسية في دونباس

العنصرية الغربية ضد روسيا وحدتها مع ايران والصين

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 20-07-2022

رئيسي: من الضروري أن يسيطر الجيش السوري على كل حدود هذا البلد