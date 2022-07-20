تصاعد خروقات العدوان للهدنة في ظل مساع أممية للتمديد

العالم - اليمن

وقالت مصادر عسكرية في صنعاء ان العدوان ارتكب عشرات الخروقات العسكرية خلال ساعات من بينها قيام طيران العدوان بشن عدد من الغارات على مناطق في محافظة الضالع جنوب اليمن وتعد هذه الغارات هي الاولى منذ اعلان الهدنة قبل اكثر من ثلاثة اشهر وعشرين يوما ولفتت المصادر إلى ان المرتزقة قاموا باستحداث تحصينات في محيطة مدينة مأرب وكذلك في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة.

ومع تصاعد الخروقات واقتراب الهدنة من نهايتها اعلن محمد عبد السلام رئيس الوفد المفاوض اليمني المفاوض ان التحالف السعودي لم يلتزم ببنود الهدنة الحالية وان دول العدوان لم تنفذ من بنود الهدنة السابقة الا القليل.

وشدد عبدالسلام ان اتفاق الهدنة على وشك أن ينتهي وان تعامل دول العدوان كان بطريقة تنم عن استهتار واستكبار مضيفا ان ما تم من الرحلات الجوية هي ثمانية عشر رحلة فقط من إجمالي اثنين وثلاثين رحلة متفق عليها وان العدوان فعل وجهة واحدة وعطل وجهة أخرى مضيفا ان السفن ايضا يتم حجزها لأكثر من عشرين يوما ما يضاعف التكاليف كما ان الذي وصل منها فقط اربعة وعشرين سفينة من اصل اربعة وثلاثين سفينة يفترض بها أن تصل.

واشار عبد السلام أن الأمم المتحدة غير قادرة على إيجاد حل وأن الطرف الآخر يريد خنق الشعب اليمني من خلال استمرار الاحصار مضيفا ان اليمنيين لا يمكن أن يقبلو باستمرار الحصار وان الهدنة كانت تجربة مخيبة للآمال.

هذا وتوعدتْ صنعاء بالخيار العسكري إذا استمرَ التحالفُ السعودي بالتنصل عن تنفيذِ بنودِ الهدنة وأكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني عبد العزيز بن حبتور أن اليمن لن يسمح بصهينة البحر الأحمر، لافتاً إلى أن باب المندب ممر دولي لكنه جزء من الأراضي اليمنية معتبراً أن ما يخص اليمن في بيان الاجتماع الذي حصل في مدينة جدة السعودية كان محض نفاق مشددا ان السعودية طرف معتدٍ ولم تكن يوما وسيطا وانها من يحاصر اليمن ويعتدي عليه مشيرا إلى أن تحالف العدوان لم يكن صادقا ولا ملتزما ببنود الهدنة الأممية.

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