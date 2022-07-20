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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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مصادر فلسطينية: اطلاق نار يستهدف قوات الجيش الاسرائيلي قرب مستوطنة "ايتمار" جنوب شرق نابلس
ايران تستدعي سفيرها لدى السويد لاجراء مشاورات في طهران احتجاجا على قرار المحكمة السويدية بحق حميد نوري
بارزاني: يجب اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع تكرار الاعتداءات على البلاد
مراسل العالم: القوات التركية تجدد قصفها على محافظة دهوك شمالي العراق
فيصل المقداد: لدينا مبادرات سياسية ودبلوماسية مختلفة لتحقيق اهدافنا في سبيل حل الازمات
الرئيس الايراني السيد رئيسي خلال استقباله وزير الخارجية السوري: سيطرة الجيش السوري على كامل الحدود أمر ضروري وينبغي احترام سيادة سوريا
رئيسي لمقداد: انسحاب امريكا من شرق الفرات والمنطقة بأسرها هو الحل الاساسي والجذري للازمات
العراق يرفع شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد الاعتداء التركي
الصحة العالمية: لابد ان يستعد العالم لمتحورات جديدة من كورونا مع ارتفاع حالات الاصابة
أردوغان: العملية العسكرية في شمال سوريا ستبقى على جدول أعمالنا طالما استمرت مخاوفنا حول أمننا القومي
الرئيس الايراني السيد رئيسي خلال استقباله وزير الخارجية السوري: سيطرة الجيش السوري على كامل الحدود أمر ضروري وينبغي احترام سيادة سوريا
الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.