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بارزاني: يجب اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع تكرار الاعتداءات على البلاد

الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

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