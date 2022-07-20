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وزير الحرب الاسرائيلي يزور واشنطن

وزير الحرب الاسرائيلي يزور واشنطن
الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

يزور وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية، لبحث "قضايا أمنية"، على حد تعبيره.

العالم-الاحتلال

وقال غانتس في تغريدة على تويتر: "إلى الولايات المتحدة لحضور المؤتمر الأمني ​​في (مدينة) أسبن، حيث سألتقي بعدد من كبار أعضاء المؤسسة الدفاعية والإدارة الأمريكية، وأناقش معهم قضايا مهمة لأمن إسرائيل"، على حد تعبيره.

وتأتي زيارة غانتس إلى واشنطن، بعد نحو أسبوع على زيارة قام بها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الاراضي المحتلة.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن من المتوقع أن يلتقي غانتس مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكي ويليام بيرنز، ومشرعين أمريكيين.

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