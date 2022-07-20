الخارجية العراقية: الرد الدبلوماسي على القصف التركي لن يكون تقليدياً

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، إن "وزارة الخارجية أصدرت بياناً شديد اللهجة رفضاً للاعتداء التركي والرد الدبلوماسي على القصف التركي سيكون متلاحقاً ومتتابعاً ولن يكون تقليدياً".

وأضاف، أن "العراق يتوقع بعد تقديمه شكوى لمجلس الأمن قراراً يدين هذا الاعتداء باعتباره انتهاكاً لسيادة العراق وتعدياً على كرامة مواطنيه".

وشدد على أن "العراق يملك العديد من أوراق القوة وفي مقدمتها الورقة الاقتصادية للرد على الاعتداء".

وفي وقت سابق، أدانت الحكومة العراقية وبأشد العبارات، اليوم الأربعاء، القصف الذي استهدف منتجعاً سياحياً في مدينة زاخو، اليوم الأربعاء الموافق 2022/7/20، فيما أكدت إنها ستتخذ أعلى مستويات الرد الدبلوماسي.