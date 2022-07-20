الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢
٠٦:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية العراقية: الرد الدبلوماسي على القصف التركي لن يكون تقليدياً

الخارجية العراقية: الرد الدبلوماسي على القصف التركي لن يكون تقليدياً
الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، أن الرد الدبلوماسي العراقي على القصف التركي لمدينة دهوك والذي أدى لاستشهاد 9 أشخاص وإصابة 23 آخرين لن يكون تقليدياً وسيتم بخطوات ممتابعة.

العالم - العراق
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، إن "وزارة الخارجية أصدرت بياناً شديد اللهجة رفضاً للاعتداء التركي والرد الدبلوماسي على القصف التركي سيكون متلاحقاً ومتتابعاً ولن يكون تقليدياً".
وأضاف، أن "العراق يتوقع بعد تقديمه شكوى لمجلس الأمن قراراً يدين هذا الاعتداء باعتباره انتهاكاً لسيادة العراق وتعدياً على كرامة مواطنيه".
وشدد على أن "العراق يملك العديد من أوراق القوة وفي مقدمتها الورقة الاقتصادية للرد على الاعتداء".
وفي وقت سابق، أدانت الحكومة العراقية وبأشد العبارات، اليوم الأربعاء، القصف الذي استهدف منتجعاً سياحياً في مدينة زاخو، اليوم الأربعاء الموافق 2022/7/20، فيما أكدت إنها ستتخذ أعلى مستويات الرد الدبلوماسي.

روابط ذات صلة

حكومة كردستان العراق: الاعتداء التركي يشكل خطراً على حياة المواطنين

رئيس تحالف الفتح في العراق يطالب بإغلاق الحدود مع تركيا

كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني تدين القصف التركي شمال العراق

زعيم التيار الصدري يقترح 4 خطوات تصعيدية ضد تركيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نقابة الصحفيين الفلسطينيين: "بن عامي" صحفي برتبة مجرم

شاهد..المستوطنون يخرجون لبناء بؤر استيطانية جديدة

القناة "13" الإسرائيلية تعتذر بعد تسلل مراسلها الى مكة المكرمة

الخارجية العراقية: الرد الدبلوماسي على القصف التركي لن يكون تقليدياً

ايران تستدعي سفيرها لدى السويد لاجراء مشاورات في طهران

نقابة المحامين بالضفة الغربية تنظم احتجاجات ضد سياسات السلطة الفلسطينية