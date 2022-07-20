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مصادر فلسطينية: اطلاق نار يستهدف قوات الجيش الاسرائيلي قرب مستوطنة "ايتمار" جنوب شرق نابلس

الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

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