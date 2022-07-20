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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

هدنة اليمن وخروقات تحالف العدوان والعملية العسكرية الروسية في دونباس

هدنة اليمن وخروقات تحالف العدوان والعملية العسكرية الروسية في دونباس
الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. تصاعدت في الاونةِ الاخيرة خروقاتُ العدوانِ السعودي الاماراتي للهدنةِ الاممية في اليمن حيث قالت مصادرُ عسكريةٌ في صنعاء اِنّ العدوانَ ارتكب عشراتِ الخروقات العسكرية خلالَ ساعات.

خاص بالعالم

الى ذلك قال محمد عبدالسلام رئيسُ الوفد المفاوض اليمني اِنّ التحالفَ لم يلتزم ببنودِ الهدنة واِنه لم ينفذ منها الا القليل مضيفاً أنّ الأممَ المتحدة غيرُ قادرةٍ على إيجادِ حلٍ وأنّ الطرفَ الآخَر يريد خنقَ الشعبِ اليمني من خلالِ استمرارِ الحصار هذا وتوعدتْ صنعاء بالخيارِ العسكري إذا استمرَ التحالفُ السعودي بالتنصلِ عن تنفيذِ بنودِ الهدنة.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. قول وزيرُ الخارجيةِ الروسي، سيرغي لافروف، إنّ المهامَ الجغرافية للعمليةِ العسكرية الروسية الخاصة لحمايةِ دونباس قد تغيرت؛ ولم تعد تقتصر على دونيتسك ولوغانسك فحسب. في المقابل يتهم البيتُ الأبيض موسكو بأنها تمهّد الطريقَ لضمِ أراضٍ أوكرانية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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