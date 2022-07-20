هدنة اليمن وخروقات تحالف العدوان والعملية العسكرية الروسية في دونباس

خاص بالعالم

الى ذلك قال محمد عبدالسلام رئيسُ الوفد المفاوض اليمني اِنّ التحالفَ لم يلتزم ببنودِ الهدنة واِنه لم ينفذ منها الا القليل مضيفاً أنّ الأممَ المتحدة غيرُ قادرةٍ على إيجادِ حلٍ وأنّ الطرفَ الآخَر يريد خنقَ الشعبِ اليمني من خلالِ استمرارِ الحصار هذا وتوعدتْ صنعاء بالخيارِ العسكري إذا استمرَ التحالفُ السعودي بالتنصلِ عن تنفيذِ بنودِ الهدنة.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. قول وزيرُ الخارجيةِ الروسي، سيرغي لافروف، إنّ المهامَ الجغرافية للعمليةِ العسكرية الروسية الخاصة لحمايةِ دونباس قد تغيرت؛ ولم تعد تقتصر على دونيتسك ولوغانسك فحسب. في المقابل يتهم البيتُ الأبيض موسكو بأنها تمهّد الطريقَ لضمِ أراضٍ أوكرانية.

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