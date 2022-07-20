شاهد..المستوطنون يخرجون لبناء بؤر استيطانية جديدة

العالم-الاحتلال

وأفادت مصادر عبرية، أن المستوطنين التابعين لحركة "نحالاه" الاستيطانية بدأوا بالتجمع استعدادا لإقامة 3 بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وسط انتشار لجيش الاحتلال والشرطة لمنعهم بإيعاز من وزير الحرب بيني غانتس خشية توتر الأوضاع.

ونشر اليوم عشرات الحاخامات التابعين للصهيونية الدينية، رسالة طالبوا فيها الإسرائيليين بالانضمام إلى عملية إقامة البؤر الاستيطانية التي تقودها حركة "نحالاه" الاستيطانية.

وقال الحاخامات في رسالتهم:"حان الوقت لأن تعود الحكومة الإسرائيلية إلى إقامة مستوطنات جديدة في يهودا والسامرة".

وأدّعوا في رسالتهم، أن كيان الاحتلال لم يقم ببناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية لأكثر من عشرين عاما، وقالوا: "الحكومة تجمد الاستيطان اليهودي وتسمح للعرب بالسيطرة على مناطق يهودا والسامرة. حان الوقت للقول بصوت واضح: إسرائيل كلها لنا".