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الكاظمي يوجه بتقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي بعد القصف التركي

الكاظمي يوجه بتقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي بعد القصف التركي
الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اجتماعا طارئا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، ووجه بتقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي بشأن القصف التركي على دهوك.

العالم - العراق

وأدان المجلس "الاعتداء التركي الغاشم الذي استهدف المواطنين الأبرياء في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة دهوك، وتسبب بسقوط عدد من الشهداء والجرحى، وبما يؤكد تجاهل الجانب التركي للمطالبات العراقية المستمرة بوقف الانتهاكات ضد سيادة العراق وأمن مواطنيه، واحترام مبدأ حسن الجوار".

وبعد مناقشة لتداعيات الحادث، وجه المجلس وزارة الخارجية بإعداد ملف متكامل بالاعتداءات التركية المتكررة على السيادة العراقية وأمن العراقيين، وتقديم شكوى عاجلة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، وطلب من وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغه الإدانة، واستقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة؛ لغرض المشاورة، وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا.

ووجه المجلس قيادة العمليات المشتركة بتقديم تقرير بشأن الحالة على الحدود العراقية التركية، واتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن النفس، والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان بشأن أخذ إجراءات حاسمة لمنع الانتهاكات.

ودعا تركيا إلى تقديم اعتذار رسمي، وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية، مجددا رفضه أن تكون أرض العراق منطلقاً للاعتداء على أي دولة، وأن تكون ساحة لتصفية الحسابات، ورفضه بشدة تواجد أي تنظيم إرهابي أو جماعة مسلحة على أراضيه.

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الكاظمي يوجه بتقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي بعد القصف التركي

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