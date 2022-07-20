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الدفاعات الروسية تدمر طائرتين مسيرتين حاولتا مهاجمة قاعدة حميميم

الدفاعات الروسية تدمر طائرتين مسيرتين حاولتا مهاجمة قاعدة حميميم
الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير طائرتين مسيرتين حاولتا تنفيذ هجوم على قاعدة حميميم الجوية في سوريا.

العالم - سوريا

وقال المتحدث باسم مجموعة القوات الروسية في سوريا للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن الدفاع الجوي لقاعدة حميميم الجوية أسقط طائرتين بدون طيار أطلقتا من المسلحين المتواجدين في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية.

وأشار المتحدث إلى أن الجماعات المسلحة غير الشرعية المتواجدة في منطقة خفض التصعيد في إدلب تحاول تنفيذ هجمات على قاعدة حميميم الجوية بمساعدة طائرات بدون طيار.

"في 20 يوليو/تموز 2022، في حوالي الساعة 22:10، اكتشفت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرات بدون طيار تقترب من موقع قاعدة حميميم الجوية الروسية من الاتجاه الشمالي الشرقي. دمرت نيران الدفاع الجوي الروسي طائرتين بدون طيار (أطلقتا) من المسلحين على مسافة كيلومترين من القاعدة الجوية".

وأضاف المتحدث أنه "لا توجد إصابات أو أضرار مادية، قاعدة حميميم الجوية الروسية تعمل كما هو مخطط لها".

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الدفاعات الروسية تدمر طائرتين مسيرتين حاولتا مهاجمة قاعدة حميميم

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