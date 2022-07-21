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هجوم بطائرات مسيرة على القوات التركية في دهوك شمال العراق

هجوم بطائرات مسيرة على القوات التركية في دهوك شمال العراق
الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلن فصيل عراقي، ليل الاربعاء، انه استهدف ثكنات عسكرية للجيش التركي في محافظة دهوك شمال العراق، بعدد كبير من الطائرات المسيرة الانتحارية.

العال - العراق

وكتبت قناة "صابرين نيوز" على التلغرام، أن سربين من الطائرات المسيرة ثابتة الجناح (fix wing drone kamikaze ) انطلقت باتجاه احد قواعد الاحتلال التركي بالعراق، وأصابتها.

وبعد دقائق، اعلن فصيل عراقي يطلق على نفسه اسم "اصحاب الكهف" عن مسؤوليته عن العملية، وقال في بيان: "القوة الجوية للمقاومة الاسلامية اصحاب الكهف وبواسطة اسراب من الطائرات المسيرة ثابتة الجناح المفخخة (كاميكازي) استهدفت نقاط عسكرية تابعة الى جيش الاحتلال التركي في محافظة دهوك ضمن مقتربات قاعدة بامرني بقضاء العمادية".

الجدير بالذكر، أن هذه العمليات جاءت ردا على قصف بمدفعية الجيش التركي على شمال العراق، وسقوط قذيفة مدفعية على منتجع سياحي في كردستان العراق، ما أدى الى مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين.

وقد أثار هذا القصف العدواني، حفيظة الشارع العراقي، حيث حاصر عدة آلاف من العراقيين السفارة التركية فجر الخميس، وأنزلوا العلم التركي، فيما صدرت بيانات واحتجاجات من مختلف الجهات والمكونات والشخصيات العراقية.

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هجوم بطائرات مسيرة على القوات التركية في دهوك شمال العراق

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