عبداللهيان: استتباب الامن في المنطقة تحقق بفضل جهود الشهيد سليماني

العالم - ايران

وبشأن عقد القمة الثلاثية السابعة لقادة الدول الضامنة لمسار استانا في طهران وزيارة وزير الخارجية السوري الى ايران، خلال اليومين الماضيين، كتب حسين امير عبداللهيان على صفحته في انستغرام: تحية الى الشعب الايراني العزيز، خلال اليومين الماضيين، مررنا الى جانب رئيس بلادنا المثابر، بيومين صعبين ولكنهما ناجحين ومثمرين إن شاء الله على صعيد الدبلوماسية الفاعلة.

وأضاف: لقد طالعتم أخبار اللقاءات في وسائل الاعلام، ومثلما قلت اليوم خلال اللقاء مع وزير الخارجية السوري الذي جاء الى طهران تلبية لدعوة مني، فإن تحليلنا لمسيرة المفاوضات للتعاون الاقليمي إيجابي مصحوب بآفاق مشرقة، سواء في الموضوعات الامنية والسياسية أو في الموضوعات الاقتصادية.

وأضاف: خلال هذين اليومين، لفت قائد الثورة المعظم انتباه السيد اردوغان وبوتين الى مبدأ واساس التعاون الاقليمي المؤثر. بدءا من اشارة سماحته الى اننا نعتبر امن تركيا امنا لنا، وينبغي لتركيا ان تعتبر امن سوريا أمنا لها، وصولا الى طرح الموضوعات المهمة والاستراتيجية مع الزعيمين الروسي والتركي.

ولفت أمير عبداللهيان، الى اننا وبعد هذه اللقاءات والقمة الناجحة لمسار استانا، نأمل بأن يتحول الحل السياسي الى الحل الاول للأزمات الاقليمية.

ولفت وزير الخارجية الايرانية، الى ان الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، كان الحاضر الغائب في هذين اليومين، مبينا انه كان هناك شعور قوي بالحضور الدائم لشهيد عزيز، الذي تحقق استتباب الامن في الوقت الحاضر في المنطقة ودولها بفضل جهوده، وذلك عندما أدان السيد بوتين خلال لقائه مع قائد الثورة المعظم، عملية الاغتيال الجبانة لهذا الشهيد، وأيضا اليوم عندما لفت وزير الخارجية السوري الى دور هذا الشهيد في إرساء الامن في سوريا والمنطقة.