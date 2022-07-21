حماس تشيد بموقف قمة طهران تجاه سوريا

العالم - فلسطين

وقال رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج سامي أبو زهري الأربعاء، في تغريدة على تويتر:" نرحب بنتائج قمة طهران ونعتبر أنها تشكل خطوة متقدمة لإعادة التماسك في المنطقة وتعزيز عوامل قوتها مع تأكيدنا على أهمية الدور الروسي في مواجهة سياسة الاحتكار والهيمنة التي تمارسها الإدارة الأمريكية".

وأضاف :" كما نرحب بتأكيد القمة على سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها ".

يذكر أن البيان الختامي لقمة طهران التي جمعت الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بنظيريه التركي رجب طيب وأردوغان والروسي فلاديمير بوتين، أكد على التزام الدول المشاركة فيها بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفضها جميع المحاولات لإيجاد حقائق جديدة على الأرض السورية بذريعة مكافحة الإرهاب، "بما يشمل مبادرات الحكم الذاتي غير القانونية، والتصميم على الوقوف في وجه الأجندات الانفصالية الهادفة لتقويض سيادة ووحدة أراضي سوريا، إضافة الى تهديد الأمن القومي للدول المجاورة.