البنتاغون: تسليم أوكرانيا صواريخ HIMARS لن يؤثر في قدراتنا القتالية

العالم-الاميركيتان

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي، ردا على سؤال حول قدرة واشنطن على تقديم أنظمة HIMARS لأوكرانيا دون أن يتسبب ذلك بتراجع القدرات الأمريكية، إن "الأمر متعلق ليس بالنظام الذي تطلق منه الصواريخ، بل بالذخائر ووتيرة استنفادها... وعدد الصواريخ التي سيتم إطلاقها من HIMARS"".

وأضاف: "نحن نتابع ذلك عن كثب على أساس يومي. ونقدم التوصية لوزير الدفاع عندما نعتقد بأن المستوى الذي وصلنا إليه يمثل خطرا على قواتنا من ناحية قدراتها القتالية، ووسائلنا والمعدات".

وقال: "نعتقد أنه في الوقت الحالي لدينا كل شيء على ما يرام... أما بخصوص توقعاتنا للشهر القادم أو الشهرين أو 3 أشهر، فنعتقد أن كل شيء لدينا سيكون جيدا".

وأشار إلى أن البنتاغون على اعتقاد بأن القوات الأوكرانية تستخدم راجمات الصواريخ HIMARS بشكل فعال، ونفى تدميرها من قبل القوات الروسية.

وبحسب موقع روسيا اليوم، أعلن البنتاغون أن واشنطن وحلفاءها سيقدمون لأوكرانيا ما مجموعه أكثر من 20 راجمة صواريخ من نوع HIMARS، وأن 12 من تلك الراجمات قد تم تقديمها للقوات الأوكرانية.