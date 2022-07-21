الولايات المتحدة..موجة حر شديدة تهدد أكثر من 100 مليون أمريكي

العالم-الاميركيتان

وحسب يومية "وول ستريت جورنال"، فقد توقعت خدمة الأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة قياسية خلال الأيام المقبلة في العديد من المناطق بالبلاد.

وتعد تكساس ونيو مكسيكو وأوكلاهوما وأركانسا في الأجزاء الجنوبية الوسطى أو الغربية أو الشمالية الشرقية من البلاد من بين أكثر المناطق تضررا.

وقال كودي سنيل، خبير الأرصاد الجوية، إن "درجات الحرارة المرتفعة ستظل أهم الأحداث المناخية خلال الأيام القليلة المقبلة على الأقل".

وتم إصدار تحذيرات من مخاطر الحرارة المفرطة، لاسيما في بوسطن ونيويورك، في الشمال الشرقي، التي تعرف ارتفاع درجات الحرارة مصحوبة برطوبة عالية.

وتسبب ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم، والذي يعزى حسب معظم علماء المناخ إلى ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة، في عدد قياسي من موجات الحرارة والجفاف وحرائق الغابات.