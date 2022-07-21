شاهد.. معرض مشتقات الكافيار في طهران

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وتتبوأ الجمهورية الإسلامية الايرانية، المرتبة الاولى عالميا في انتاج هذا النوع من الأسماك.

وتطرق المؤتمر لآلية انتاج سمك الكافيار وعمليات الاستيراد والتصدير، تزامن ذلك مع مع تنظيم معرض لمشتقات الكافيار منها مستضرات التجميل وشركات بيع بيض الكافيار.

ويتميز سمك الكافيار التاريخي بألوانه المتعددة والزاهية، لون يترك أثره حتى على سعر الاسماك، فلكل لون قيمة، كما أن احتواءه على فوائد غذائية جمة تجعله افضل من اي عقار طبي، فضلا عن خلوه من اية اعراض جانبية تضر بصحة الانسان.

الإدارة الواعية والتغذية الجيدة، هي أساس مشاريع الاستزراع السمكي، وخصوصا سمك الكافيار المنقطع النظير.

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