الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢
٠٥:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. معرض مشتقات الكافيار في طهران

الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

بمناسبة يوم الكافيار الايراني، عقد في العاصمة الايرانية طهران المؤتمر الوطني الثامن لتربية أسماك الكافيار، بحضور وزير الزراعة ومدراء هيئة الثروة السمكية.

العالم - مراسلون

وتتبوأ الجمهورية الإسلامية الايرانية، المرتبة الاولى عالميا في انتاج هذا النوع من الأسماك.

وتطرق المؤتمر لآلية انتاج سمك الكافيار وعمليات الاستيراد والتصدير، تزامن ذلك مع مع تنظيم معرض لمشتقات الكافيار منها مستضرات التجميل وشركات بيع بيض الكافيار.

ويتميز سمك الكافيار التاريخي بألوانه المتعددة والزاهية، لون يترك أثره حتى على سعر الاسماك، فلكل لون قيمة، كما أن احتواءه على فوائد غذائية جمة تجعله افضل من اي عقار طبي، فضلا عن خلوه من اية اعراض جانبية تضر بصحة الانسان.

الإدارة الواعية والتغذية الجيدة، هي أساس مشاريع الاستزراع السمكي، وخصوصا سمك الكافيار المنقطع النظير.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

البرلمان البلجيكي يصادق على معاهدة تبادل السجناء مع ايران

ايران تستدعي سفيرها لدى السويد لاجراء مشاورات في طهران

العنصرية الغربية ضد روسيا وحدتها مع ايران والصين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. الشرق يمتلك مقومات تشكيل نظام عالمي جديد

التخطيط العراقية: تشكيل فرق لتحسين مؤشر رأس المال البشري

السعودية تدخل «عصر التطبيع»: "الإسرائيليون" في قلب الحرم المكي

بيسكوف: روسيا تبقي باب المفاوضات مفتوحا مع أوكرانيا

الدعوة للاحتجاج في تونس قبيل الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد

روسيا تعلن فتح ممرين آمنين للسفن عبر بحري آزوف والأسود