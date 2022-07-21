الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢
٠٥:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. الشرق يمتلك مقومات تشكيل نظام عالمي جديد

الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

يرى الاكاديمي والباحث السياسي محمد مرتضى ان روسيا في السنوات الماضية قبل موضوع الحرب في اوكرانيا كانت تعاني من ازمة هوية حتى في السياسات الخارجية والامن القومي الروسي.

العالم – خاص بالعالم

واضاف الباحث السياسي ان ما حدث في الاشهر الماضية من زيادة عنصرية الغرب تجاه روسيا ريما قد تركت اثرا كبيرا عند الروس.

واكد محمد مرتضى الى انه بالحديث عن مقومات تشكيل بديل في الشرق هي مقومات هائلة ويمكن ان يبنى عليها في تشكيل نظام عالمي جديد.

واشار الباحث السياسي الى ان الصراع بين الشرق والغرب صراع قديم واحد اسباب ما يقوم به الغرب حاليا هو نتيجة لفهمه طبيعة الشرق التاريخية الحضارية وان هذا الشرق قادر على الانبعاث من جديد.

وشدد محمد مرتضى على وجود مقومات في الصين والهند وباكستان وروسيا وايران اي في كل الدول الشرقية لديها المقومات الاقتصادية والفكرية والعلمية والكوادر لكي تنهض من جديد.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

العنصرية الغربية ضد روسيا وحدتها مع ايران والصين

شاهد.. العنصرية الغربية تفرز تحالفات دولية جديدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. الشرق يمتلك مقومات تشكيل نظام عالمي جديد

التخطيط العراقية: تشكيل فرق لتحسين مؤشر رأس المال البشري

السعودية تدخل «عصر التطبيع»: "الإسرائيليون" في قلب الحرم المكي

بيسكوف: روسيا تبقي باب المفاوضات مفتوحا مع أوكرانيا

الدعوة للاحتجاج في تونس قبيل الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد

روسيا تعلن فتح ممرين آمنين للسفن عبر بحري آزوف والأسود