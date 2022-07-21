بالفيديو.. الشرق يمتلك مقومات تشكيل نظام عالمي جديد

العالم – خاص بالعالم

واضاف الباحث السياسي ان ما حدث في الاشهر الماضية من زيادة عنصرية الغرب تجاه روسيا ريما قد تركت اثرا كبيرا عند الروس.

واكد محمد مرتضى الى انه بالحديث عن مقومات تشكيل بديل في الشرق هي مقومات هائلة ويمكن ان يبنى عليها في تشكيل نظام عالمي جديد.

واشار الباحث السياسي الى ان الصراع بين الشرق والغرب صراع قديم واحد اسباب ما يقوم به الغرب حاليا هو نتيجة لفهمه طبيعة الشرق التاريخية الحضارية وان هذا الشرق قادر على الانبعاث من جديد.

وشدد محمد مرتضى على وجود مقومات في الصين والهند وباكستان وروسيا وايران اي في كل الدول الشرقية لديها المقومات الاقتصادية والفكرية والعلمية والكوادر لكي تنهض من جديد.

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