بالفيديو.. رسائل بوتين للغرب من خلال قمة طهران

العالم – خاص بالعالم

واضاف الباحث في العلاقات الدولية ان ذلك ايضا يكون عبر علاقات روسيا مع الاطراف من خلال جملة العلاقات الاقتصادية والمصالح المشتركة وفي المقابل الولايات المتحدة تريد شيطنة المنطقة وتوجيه اتهامات لروسيا وايران.

واشار عوني الحمصي الى ان روسيا وايران يتحدثون عن ترابط اقتصادي واستراتيجي لذلك النموذج الغربي الامريكي اصبح فعلا غير قادر واليوم هي مرحلة لتشكيل عالم جديد قائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

واكد الباحث في العلاقات الدولية ان الحروب لن تفيد المنطقة ولن تفيد اي طرف من الاطراف وبالتالي فشلوا في هذا المشروع وبالتالي الغرب لا يمتلك اي نموذج وكل الخطابات والتصرفات عدائية مبنية على عدو وهمي.

وشدد عوني الحمصي على الحضور القوي لروسيا وايران وسوريا والصين لذلك الحديث عن عالم جديد له مكونات اقتصادية ومبني على الاحترام المتبادل والاتفاقات الموقعة هي في خدمة شعوب تلك المنطقة.

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