شاهد.. غضب مواقع التواصل من تدنيس الصهاينة لمكة المكرمة

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مشهد المستوطنين في مكة المكرمة أثار غضبا لدى الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث كتب "مبارك الشبلي" حول هذا الموضوع: "لقد هزلت حتى بدا من هزالها، كلاها وحتى سامها كل مفلس، لله الأمر كله، أين أمانة من يقوم بإدارة المقدسات الإسلامية العظمى، أوصل سوء الإدارة وسوء الأمانة أن تطأ قدم يهودي أرض الحرم المكي وحرم المدينة المنورة، قد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي".



وجاء في حساب "الرابطة العالمية لنصرة الرسول" بشأن هذا الموضوع: "سابقة خطيرة جدا، مراسل أحد القنوات الإسرائيلية يتجول بحرية في الحرم المكي وبين الحجاج ويبث تقريره مباشرة. قلنا لكم أن ابن سلمان سيسمح للصهاينة بتدنيس الحرم المكي كما سمح لهم بتدنيس الحرم المدني".



ونشر حساب "حياة أمير" في هذا السياق: "القدس تحت الاحتلال ومع ذلك لا يدخل اليهود المسجد الاقصى الا بالعنف والاشتباكات ويتصدى لهم ابطال الشعب الفلسطيني، فما بال اليهود يدخلون الحرمين المكي والمدني آمنين مطمئنين بفيزا وحماية أمنية؟ انها لحظة قاتمة في تاريخنا واهانة ما بعدها اهانة".

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