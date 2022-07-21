الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢
٠٦:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. غضب مواقع التواصل من تدنيس الصهاينة لمكة المكرمة

الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

سرح ومرح مراسل القناة الـ"13" العبرية مع مع مراسل قناة "آي 24" في مكة المكرمة، والمسجد الميداني في الرياض دون حسيب ورقيب مما أثار غضب مواقع التواصل.

العالم - هاشتاغ

مشهد المستوطنين في مكة المكرمة أثار غضبا لدى الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث كتب "مبارك الشبلي" حول هذا الموضوع: "لقد هزلت حتى بدا من هزالها، كلاها وحتى سامها كل مفلس، لله الأمر كله، أين أمانة من يقوم بإدارة المقدسات الإسلامية العظمى، أوصل سوء الإدارة وسوء الأمانة أن تطأ قدم يهودي أرض الحرم المكي وحرم المدينة المنورة، قد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي".

وجاء في حساب "الرابطة العالمية لنصرة الرسول" بشأن هذا الموضوع: "سابقة خطيرة جدا، مراسل أحد القنوات الإسرائيلية يتجول بحرية في الحرم المكي وبين الحجاج ويبث تقريره مباشرة. قلنا لكم أن ابن سلمان سيسمح للصهاينة بتدنيس الحرم المكي كما سمح لهم بتدنيس الحرم المدني".

ونشر حساب "حياة أمير" في هذا السياق: "القدس تحت الاحتلال ومع ذلك لا يدخل اليهود المسجد الاقصى الا بالعنف والاشتباكات ويتصدى لهم ابطال الشعب الفلسطيني، فما بال اليهود يدخلون الحرمين المكي والمدني آمنين مطمئنين بفيزا وحماية أمنية؟ انها لحظة قاتمة في تاريخنا واهانة ما بعدها اهانة".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

السعودية تدخل «عصر التطبيع»: "الإسرائيليون" في قلب الحرم المكي

بين بايدن وإبن سلمان.. الفشل وشبح ترامب 

أول رد سعودي رسمي على دخول صحفي إسرائيلي للحرم المكي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حسين الشيخ وتراتيل الخلافة 

شاهد.. محور تفاعل نشطاء التواصل في السودان

محتجون ينزلون علم تركيا من مبنى سفارتها في بغداد

شاهد.. تعليقات نشطاء التواصل حول قمة طهران

بالفيديو.. رسائل بوتين للغرب من خلال قمة طهران

خلال جلسة لمجلس الأمن.. السفير صباغ: بعض الدول تواصل نهجا عدائيا بتسييس 'الملف الكيميائي'