شاهد.. تعليقات نشطاء التواصل حول قمة طهران

العالم - هاشتاغ

وجاءت هذه القمة في ظل التطورات السريعة على الساحة الدولية، والتحالفات التي يثار الكلام عنها بين الكيان الإسرائيلي ودول عربية، وشهدت مواقع التواصل تفاعلا واسعا مع هذه القمة حيث غرد

تعليقات عديدة من الناشطين على مواقع التواصل حول القمة الثلاثية في إيران. "ابو علي رضا" كاتبا حول هذا الموضوع: " هنا العين على قمة طهران الثلاثية: رئيسي، بوتين، اردوغان وما ينتج عنها، فما يحضر كبير وكبير جدا وطبعا لا ننسى "الصين" مركز قطب الكوكب. لعل القمة في طهران أتت ردا على هشاشة المشهد في قمة جدة. العالم يتغير بسرعة ضد "أمريكا"".



وكتب "علي الأسدي" بشأن هذا الموضوع مغردا: "القمة الثلاثية في طهران هي ناجحة سياسيا عسكريا وإقتصاديا، وستغير المسار الجيوسياسي بالمنطقة، وقد تدفع إمريكا الى إتخاذ خطوات تصعيدية اكبر لحفظ ماء الوجه".



وعلق "أنور": "امريكا أضعف من اي وقت حاليا لاسيما اقتصاديات دول كبرى بدأت بالتنازل مع عجزها عن توفير الوقود من أجل استمرارية الطاقة مع سقوط حكومات امام مرأى ومسمع شريكهم بالحلف أمريكا، ولكن القمه الثلاثية ولدت شحنات اضافية من الحقد الإضافي على إيران وروسيا والصين".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...