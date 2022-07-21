الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢
٠٩:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

قمة طهران.. هل وجهت رسالة قوية للغرب باعتبارها جبهة بديلة للغرب؟

قمة طهران.. هل وجهت رسالة قوية للغرب باعتبارها جبهة بديلة للغرب؟
الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٨ بتوقيت غرينتش

يرى باحثون سياسيون ان الصراع بين الشرق والغرب صراع قديم واحد اسباب ما يقوم به الغرب حاليا هو نتيجة لفهمه طبيعة الشرق التاريخية الحضارية وان هذا الشرق قادر على الانبعاث من جديد.

العالم – ما رأيكم

ويشدد الباحثون على وجود مقومات في الصين والهند وباكستان وروسيا وايران اي في كل الدول الشرقية لديها المقومات الاقتصادية والفكرية والعلمية والكوادر لكي تنهض من جديد.

كما يقول باحثون في العلاقات الدولية ان الرسائل التي وجهها بوتين من خلال قمة طهران هي من خلال التنفيذ العملي ولغة الخطاب ولغة السلوك.

ويضيف الباحثون ان ذلك ايضا يكون عبر علاقات روسيا مع الاطراف من خلال جملة العلاقات الاقتصادية والمصالح المشتركة وفي المقابل الولايات المتحدة تريد شيطنة المنطقة وتوجيه اتهامات لروسيا وايران.

ويشير باحثون في العلاقات الدولية الى ان روسيا وايران يتحدثون عن ترابط اقتصادي واستراتيجي لذلك النموذج الغربي الامريكي اصبح فعلا غير قادر واليوم هي مرحلة لتشكيل عالم جديد قائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

ويؤكد الباحثون ان الحروب لن تفيد المنطقة ولن تفيد اي طرف من الاطراف وبالتالي فشلوا في هذا المشروع وبالتالي الغرب لا يمتلك اي نموذج وكل الخطابات والتصرفات عدائية مبنية على عدو وهمي.

ويشدد باحثون في العلاقات الدولية على الحضور القوي لروسيا وايران وسوريا والصين لذلك الحديث عن عالم جديد له مكونات اقتصادية ومبني على الاحترام المتبادل والاتفاقات الموقعة هي في خدمة شعوب تلك المنطقة.

من جهة اخرى، يقل كتاب سياسيون ان الوثائق التي ظهرت مؤخرا والجندي البريطاني الذي اسر في الدونباس اعترف ان الولايات المتحدة تسرع وتدعم الانفصاليين الاكراد ضد تركيا قبل ان يقول ضد سوريا وهذا يبين من الذي يحمي الانفصاليين والعمليات السرية الارهابية ضد ايران والكثير من المناطق هي امريكا.

ما رأيكم:

کیف بدت اصداء قمة طهران في المنطقة والعالم والنتائج التي حققتها؟

هل وجهت رسالة قوية للغرب باعتبارها الجبهة البديلة لامريكا وحلفائها؟

ماذا عن دعوة قائد الثورة الاسلامية لطرد الامريكيين من شرق الفرات؟

ما اهمية رفضه القاطع لأي عملية عسكرية تركية في شمال سوريا؟

روابط ذات صلة

بالفيديو.. رسائل بوتين للغرب من خلال قمة طهران

عبداللهيان: استتباب الامن في المنطقة تحقق بفضل جهود الشهيد سليماني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 21 يوليو 2022

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 21-07-2022

ايران وسوريا تؤكدان على ضرورة تعزيز العلاقات بينهما في مختلف المجالات

كنعاني: السلام والاستقرار المشترك بعيدا عن التدخلات الاجنبية في متناول اليد

وقفة تضامنية في الحسكة اعتراضا على اختطاف الصحفي 'الصغير'

وزير الاتصالات الايراني يصل موسكو