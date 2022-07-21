قمة طهران.. هل وجهت رسالة قوية للغرب باعتبارها جبهة بديلة للغرب؟

العالم – ما رأيكم

ويشدد الباحثون على وجود مقومات في الصين والهند وباكستان وروسيا وايران اي في كل الدول الشرقية لديها المقومات الاقتصادية والفكرية والعلمية والكوادر لكي تنهض من جديد.

كما يقول باحثون في العلاقات الدولية ان الرسائل التي وجهها بوتين من خلال قمة طهران هي من خلال التنفيذ العملي ولغة الخطاب ولغة السلوك.

ويضيف الباحثون ان ذلك ايضا يكون عبر علاقات روسيا مع الاطراف من خلال جملة العلاقات الاقتصادية والمصالح المشتركة وفي المقابل الولايات المتحدة تريد شيطنة المنطقة وتوجيه اتهامات لروسيا وايران.

ويشير باحثون في العلاقات الدولية الى ان روسيا وايران يتحدثون عن ترابط اقتصادي واستراتيجي لذلك النموذج الغربي الامريكي اصبح فعلا غير قادر واليوم هي مرحلة لتشكيل عالم جديد قائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

ويؤكد الباحثون ان الحروب لن تفيد المنطقة ولن تفيد اي طرف من الاطراف وبالتالي فشلوا في هذا المشروع وبالتالي الغرب لا يمتلك اي نموذج وكل الخطابات والتصرفات عدائية مبنية على عدو وهمي.

ويشدد باحثون في العلاقات الدولية على الحضور القوي لروسيا وايران وسوريا والصين لذلك الحديث عن عالم جديد له مكونات اقتصادية ومبني على الاحترام المتبادل والاتفاقات الموقعة هي في خدمة شعوب تلك المنطقة.

من جهة اخرى، يقل كتاب سياسيون ان الوثائق التي ظهرت مؤخرا والجندي البريطاني الذي اسر في الدونباس اعترف ان الولايات المتحدة تسرع وتدعم الانفصاليين الاكراد ضد تركيا قبل ان يقول ضد سوريا وهذا يبين من الذي يحمي الانفصاليين والعمليات السرية الارهابية ضد ايران والكثير من المناطق هي امريكا.

ما رأيكم:

کیف بدت اصداء قمة طهران في المنطقة والعالم والنتائج التي حققتها؟

هل وجهت رسالة قوية للغرب باعتبارها الجبهة البديلة لامريكا وحلفائها؟

ماذا عن دعوة قائد الثورة الاسلامية لطرد الامريكيين من شرق الفرات؟

ما اهمية رفضه القاطع لأي عملية عسكرية تركية في شمال سوريا؟