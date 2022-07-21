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حبس سائق حافلة "الحصان الذهبي" لتسببه بحادث تصادم في المنيا بمصر

حبس سائق حافلة
الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

أمرت النيابة العامة المصرية بحبس سائق حافلة شركة "الحصان الذهبي" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببه بوفاة 23 شخصا وإصابة 29 من الركاب، بعد اصطدامه بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق.

العالم - مصر

وفي وقت سابق، تلقت النيابة العامة إخطارا بوقوع حادث تصادم بين حافلة ركاب وسيارة نقل بمقطورة على طريق الجيش الصحراوي الشرقي، بالقرب من مركز ملوي بمحافظة المنيا، ووفاة بعض ركاب الحافلة وإصابة الباقين.

وتولت النيابة العامة التحقيقات وانتقلت إلى محل الحادث لمعاينته ومعاينة السيارتين، فتبين لها وقوع الحادث نتيجة اصطدام الحافلة بسيارة النقل التي كانت متوقفة على جانب الطريق لعطل بها حسبما افاد موقع روسيا اليوم.

وانتقل فريق من النيابة العامة للمستشفى لسؤال المصابين الذين سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم، فشهدوا بقيادة السائق بسرعة زائدة، وهو ما أشارت إليه معاينة محل الحادث وتحريات الشرطة وأقوال المهندس الفني في التحقيقات.

وباستجواب النيابة العامة للمتهم، أنكر ما نسب إليه من اتهام، وادعى أن سبب الحادث يرجع إلى أنه حال تفاديه سيارة تخطته على الطريق فوجئ بسيارة النقل المتوقفة فاصطدم بها، بينما سألت النيابة العامة صاحب السيارة المتوقفة وتابعه فأقرا بتوقفهما على جانب الطريق بسبب تلف أحد إطارات السيارة وضرورة تغييره، ففوجئا بالحافلة تصطدم بسيارتهما.

وعلى ذلك قررت النيابة العامة فحص عينتي بول ودماء المتهم قائد الحافلة، فتبين تعاطيه للمواد المخدرة، وأمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وجار استكمالها.

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