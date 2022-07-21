مصدر: التحقيق الفيدرالي في مخالفات هانتر بايدن وصل إلى مرحلة حرجة

العالم-الاميركيتان

وحسب المصدر فإن مسؤولي الإدعاء ومسؤولي وزارة العدل يبحثون ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات إلى نجل الرئيس بايدن بارتكاب انتهاكات ضريبية مختلفة وانتهاكات محتملة للضغط الأجنبي، بالإضافة إلى اتهامات أخرى، مشيرا إلى أن هانتر بايدن قد يواجه اتهامات محتملة بتقديمه بيانات كاذبة.

وقال المصدر إنه لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي بشأن توجيه الاتهام، مؤكدا أن التحقيق جار.

وأفاد مصدر آخر بأن هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى التي تنظر في مخالفات هانتر بايدن التجارية أنهت فترتها الأخيرة في أواخر الشهر الماضي، دون يتم توجيه أي اتهامات.

يذكر أن هانتر بايدن يخضع لتحقيق فيدرالي منذ عام 2018، من قبل المدعي العام في ولاية ديلاوير، ديفيد فايس، وهو مدع عام عينه الرئيس السابق دونالد ترامب.