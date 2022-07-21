شاهد.. إقامة مهرجان نجوم الإعلام والمسرح الدولي في ايران

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل قناة العالم خلال برنامج "صباح جديد" إن المهرجان فعاليات المهرجان تتنوع بأربعة فقرات هي فقرة التقديم، الكوميديا الهادفة، تقليد الاصوات، والغناء.

وأضاف أن المهرجان تكلل بإسم الشهيد الفريق قاسم سليماني؛ لأن المهرجان اقيم على ارض محافظة كرمان حيث وراى جثمانه الشريف التراب.

واوضح مراسلنا، ان المهرجان يشارك فيه اكثر من 300 موهبة، قسم منها من 31 محافظة ايرانية والقسم من 14 دولة اجنبية مشاركة في المهرجان، مثل اليمن، العراق، الهند، وافغانستان ولبنان ودول اخرى.

واشار ان المشاركين في فقرة التقديم يقدمون موضوعات حول الايثار والشهادة تحت إسم الشهيد الفريق قاسم سليماني، وان المهرجان سيختم فعالياته غدا الجمعة.

وقال امين المهرجان السيد قربان نژاد : " إن هذا المهرجان يعد جسر لتبادل الثقافات والتقارب بين شعوب الدول المشاركة".

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