انطلاق تظاهرة غاضبة كبيرة أمام مبنى سفارة تركيا في بغداد

العالم - العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن مراسلها قوله، إنَّ "تظاهرة كبيرة غاضبة انطلقت صباح اليوم أمام مبنى السفارة التركية في منطقة الوزيرية بالعاصمة بغداد".

وأضاف، أن "المتظاهرين عبَّروا عن تنديدهم وغضبهم على الاعتداءات التركية التي استهدفت المدنيين الأبرياء في زاخو"، مشيراً الى أن "المتظاهرين طالبوا بردٍّ كبيرٍ؛ كون الاعتداء مؤلماً".

وأوضح المراسل، أن "المتظاهرين طالبوا أيضاً بغلق السفارة التركية ومقاطعة البضائع التركية، وتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي".

يذكر ان وزير خارجية العراق فؤاد حسين كان قد كشف في وقت سابق اليوم الخميس، تفاصيل جديدة تخص القصف التركي الذي استهدف محافظة دهوك الأربعاء، قائلا: ذهبنا مع القادة العسكريين الى مكان القصف ومسؤولين من منطقة كردستان واعضاء من البرلمان العراقي "كانت فاجعة".

وأضاف أنه "خلال القصف كان بين 500-600 سائح اكثرهم من بغداد وجنوب العراق استشهد 9 اشخاص وجرح 31 اخرين".

ولفت حسين الى أنه "اذا كانت هناك مشكلة بين الحكومة التركية وحزب العمال يجب ان لا يتم تصدير المشكلة الى داخل العراق"، كاشفاً أن "خبراء عسكريين عراقيين اثبتوا ان هذه الضربة من الجانب التركي".

كما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحسب التلفزيون الرسمي، بإعداد ملف شامل للانتهاكات التركية المستمرة وتقديمها الى مجلس الأمن.

يشار الى أن قصفا تركيا استهدف في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 8 قتلى و23 جريحاً.



وقرر العراق الأربعاء، رفع شكوى لدى مجلس الأمن ضد تركيا.

