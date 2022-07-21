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رويترز: وزير الخارجية التركي يقول ان بلاده لم تنفذ أي هجوم على مدنيين في دهوك بالعراق ومن المعتقد أن الهجوم نفذه "إرهابيون"

الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

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