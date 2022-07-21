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الخارجية الايرانية: تحتاج منطقتنا إلى الصداقة والتعاون الإقليميين لضمان الأمن الجماعي بدلاً من التحالفات المزيفة وأنظمة الدفاع غير الفعالة

الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

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أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 21 يوليو 2022

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